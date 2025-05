San Giovanni Rotondo, Giubileo 2025: al via un ambizioso progetto artistico-culturale per rinnovare la spiritualità attraverso l’arte contemporanea

Approvato dalla Giunta Comunale il piano a cura della project manager e curatrice Cristina Maiorano. In programma installazioni, performance e un percorso espositivo tra le chiese del centro storico.

San Giovanni Rotondo si prepara a vivere un anno giubilare di profonda intensità spirituale e culturale, con l’approvazione ufficiale da parte della Giunta Comunale, in data 13 maggio 2025, di un articolato progetto artistico-culturale volto a celebrare il Giubileo in chiave contemporanea. La proposta, nata su impulso dell’Assessorato al Turismo, si inserisce nella strategia più ampia dell’Amministrazione comunale per valorizzare l’identità spirituale della città e posizionarla come meta di riferimento non solo religioso, ma anche artistico e culturale.

Il progetto, il cui tema centrale è “Il Rinnovo della Spiritualità”, intende favorire un dialogo tra sacro e arte contemporanea, tra il passato e il presente, creando un ponte tra fede, meditazione e creatività. L’iniziativa mira a generare un circuito esperienziale immersivo, disseminato tra il Santuario di San Pio da Pietrelcina e le chiese del borgo antico, con interventi artistici site-specific, installazioni sonore e performance che accompagneranno il visitatore in un percorso di riflessione e rinascita interiore.

Responsabile e curatrice del progetto è la Dott.ssa Cristina Maiorano, figura di spicco nel panorama artistico nazionale, con esperienze significative in città come Firenze, Venezia e Milano. Project manager, art writer e consulente per la comunicazione culturale, Maiorano è nota per un approccio curatoriale fondato su tre pilastri: partecipazione, tempo e interdipendenza progettuale. Nella sua carriera ha ideato e realizzato numerose mostre e iniziative culturali in collaborazione con gallerie, musei e istituzioni pubbliche e private, unendo rigore professionale a una spiccata sensibilità artistica.

Il progetto Giubileo 2025, frutto di sopralluoghi e incontri con i referenti comunali del settore cultura, è stato pensato su misura per San Giovanni Rotondo, in piena coerenza con la sua dimensione spirituale e architettonica. L’intervento centrale fungerà da nodo concettuale dell’intera proposta, attorno al quale ruoteranno eventi collaterali come conferenze, vernissage e un finissage conclusivo. È prevista anche la pubblicazione di un catalogo con codice ISBN, che documenterà il progetto e ne garantirà la tracciabilità all’interno del panorama dell’arte contemporanea.

L’investimento previsto per l’iniziativa ammonta a 109.800 euro IVA inclusa, imputabili al capitolo 2080/50 del Bilancio Economico-Finanziario 2025, denominato “Interventi diversi per la celebrazione del Giubileo”. Il piano finanziario autorizza inoltre l’erogazione in tre tranche: un anticipo del 30% alla firma dell’accordo, un ulteriore 40% entro il 30 giugno 2025, e il saldo finale al 1° settembre 2025.

La realizzazione dell’evento è prevista nei mesi di agosto e settembre, con una permanenza delle installazioni fino alla conclusione dell’anno giubilare. Il foyer del Santuario e le chiese storiche della città diventeranno così luoghi simbolici di un dialogo artistico e spirituale, capaci di coinvolgere cittadini e pellegrini in un’esperienza unica e trasformativa.

Con voto unanime e immediata eseguibilità, la Giunta ha dato il via libera all’iniziativa, demandando ai dirigenti competenti l’adozione degli atti consequenziali. Un passo importante per San Giovanni Rotondo, che si conferma non solo città di fede, ma anche laboratorio culturale aperto alla contemporaneità.