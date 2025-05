“Festa delle Feste” in onore di Maria SS. del Soccorso, Colangelo: "Siamo orgogliosi"

San Severo, 15 maggio 2025 – Con Ordinanza n. 28 emessa in data odierna, il Sindaco Lidya Colangelo ha disposto la chiusura straordinaria di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di martedì 20 maggio 2025. La decisione, maturata in seguito ad approfondite valutazioni logistiche e organizzative, si inserisce nel quadro delle celebrazioni dedicate alla Madonna del Soccorso, patrona della città e della diocesi.

La festività, che tradizionalmente si celebra la terza domenica di maggio, vedrà la città impegnata in una serie di eventi religiosi, culturali e popolari che si estenderanno dal 17 al 21 maggio, secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 92 dell’8 maggio 2025. Tra le iniziative previste figurano manifestazioni religiose, spettacoli musicali e pirotecnici, fiere e attività promosse in sinergia con le associazioni del Terzo Settore.

A motivare il provvedimento anche le segnalazioni pervenute da numerosi genitori e operatori scolastici, i quali hanno evidenziato le oggettive difficoltà legate alla presenza scolastica nella giornata immediatamente successiva alle celebrazioni principali. Le manifestazioni in programma per lunedì 19 maggio, infatti, si protrarranno fino a tarda notte, rendendo problematica una regolare ripresa delle attività scolastiche già dal mattino seguente.

Ulteriori criticità sono legate alla presenza massiccia di stand fieristici, food truck e posteggi temporanei, che interesseranno numerose vie e piazze del centro storico e delle zone residenziali, determinando inevitabili ripercussioni sulla viabilità urbana e sul servizio di trasporto scolastico.

“La chiusura delle scuole si rende necessaria per garantire una ripresa uniforme e ordinata dell’attività scolastica e per tutelare la sicurezza di studenti, personale scolastico e cittadini”, si legge nell’ordinanza firmata dal primo cittadino.

La disposizione prevede la sospensione totale delle attività didattiche e del trasporto scolastico per l’intera giornata di martedì 20 maggio.

La decisione è stata assunta in via d’urgenza ai sensi dell’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al sindaco poteri di ordinanza in materia di sicurezza urbana e organizzazione dei servizi locali.