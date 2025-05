Manfredonia. Un percorso avviato da pochi mesi, difficile ma sostenuto da determinazione e senso di responsabilità, punta a migliorare – per quanto possibile – la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini. Senza proclami irrealistici né promesse impossibili, ma con un impegno concreto e costante. Tuttavia, a fronte di alcune criticità che hanno finalmente trovato un primo riscontro, molte altre questioni urgenti restano ancora senza risposte.

Liste d’attesa e carenza di personale: la situazione è insostenibile

Permangono gravi problemi operativi all’interno dei servizi radiologici, con conseguenti liste d’attesa che si fanno sempre più lunghe e difficili da gestire. A questo si sommano carenze strutturali di personale medico: in diverse strutture, l’attività quotidiana si regge sull’impegno di pochi professionisti, talvolta addirittura uno solo, a scapito della sicurezza e dell’efficienza delle prestazioni sanitarie.

Nomine ferme e strutture in sofferenza

Particolarmente preoccupante è la mancata nomina dei direttori delle unità operative complesse di Anestesia-Rianimazione e Pronto Soccorso: due figure chiave per la funzionalità dell’ospedale. A oltre due mesi e mezzo dall’istituzione della commissione di valutazione, tutto tace. Una situazione non più tollerabile.

Apparecchiature obsolete e investimenti poco trasparenti

Molti reparti continuano a operare con apparecchiature datate, spesso non adeguate ai bisogni attuali. In alcuni casi, l’assenza di strumenti fondamentali – come colonne laparoscopiche, archi a C, sonde – impedisce del tutto l’erogazione di determinate prestazioni. Il problema è noto da tempo, ma non si intravede ancora una soluzione.

A ciò si aggiunge un’urgente richiesta di chiarezza sull’allocazione dei fondi destinati alla sanità: mancano trasparenza e criteri oggettivi nell’utilizzo delle risorse, indispensabili per garantire un sistema equo ed efficiente.

Lavori strutturali bloccati: servono date certe

Le richieste di avvio e completamento dei lavori per l’installazione della nuova TAC, così come altri interventi edilizi fondamentali per la piena operatività delle strutture sanitarie, restano senza risposta. Anche in questo caso, si chiede chiarezza, tempi certi e impegni verificabili.

L’appello: agire subito, senza ulteriori rinvii

«Non stiamo chiedendo l’impossibile né presentando una lista della spesa – dichiarano i componenti della Commissione Straordinaria Salute – ma stiamo semplicemente avanzando richieste essenziali e non più differibili, per tutelare il diritto alla salute dei cittadini e assicurare condizioni di lavoro dignitose al personale sanitario».

La situazione impone scelte rapide e misure concrete. La salute non può aspettare. E nemmeno noi.

I componenti della Commissione Straordinaria Salute:

Maria D’Ambrosio, Alfredo De Luca, Ugo Galli, Paola Leone, Giuseppe Marasco, Michelina Quitadamo, Daniele Spano, Antonio Tasso, Gianluca Totaro.