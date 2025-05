Manfredonia. Con una nota articolata e ferma nei toni, l’Assessora comunale Sara Delle Rose risponde alle recenti dichiarazioni del consigliere di opposizione Ugo Galli, che aveva accusato l’Amministrazione di mancanza di sensibilità nei confronti dei disoccupati e di scarsa trasparenza nella selezione degli scrutatori per le prossime elezioni.

“Sorprende, ma non stupisce, leggere l’ennesimo tentativo di piegare la realtà ai fini di uno scontro politico – esordisce l’Assessora –. L’affermazione secondo cui ‘per l’Amministrazione essere disoccupati è una fortuna’ è grave e falsa. Nessuno ha mai detto, né pensato, una cosa simile.”

Delle Rose accusa il consigliere Galli di aver strumentalizzato una citazione parziale della sua risposta ufficiale, tagliandola ad arte per fornire una narrazione distorta ai cittadini. “Ancora una volta – sottolinea – si preferisce sacrificare la verità sull’altare della propaganda.”

“Sistema informatico non consente selezione automatica dei disoccupati”

L’Assessora chiarisce che l’attuale piattaforma informatica non consente di individuare automaticamente i disoccupati, in quanto tali informazioni non sono registrate al momento dell’iscrizione all’albo. Per introdurre un simile criterio sarebbe stato necessario pubblicare un bando ad hoc, con tempi incompatibili con le imminenti elezioni.

“La nostra scelta – ribadisce – è andata verso un sorteggio pubblico, aperto e trasparente, alla presenza della cittadinanza e della stampa, per garantire imparzialità ed evitare ogni forma di favoritismo o discriminazione.”

“Evitare criteri soggettivi che alimentano divisioni”

Delle Rose respinge anche le accuse di insensibilità sociale. “Considerare criteri personali o economici, senza strumenti di verifica affidabili, avrebbe rischiato di premiare chi non si trova realmente in difficoltà, vanificando lo scopo della selezione e generando tensioni.”

L’Assessora ricorda alcuni passaggi della sua comunicazione ufficiale:

“Ribadisco la volontà di questa Amministrazione di procedere alla selezione degli scrutatori attraverso un sorteggio aperto, pubblico e trasparente. […] Oggi, considerare le condizioni personali, sociali od economiche al fine di creare priorità nella scelta degli stessi, rappresenterebbe il concreto rischio di creare critiche, divisioni e malcontenti.”

“Rispetto delle regole e attenzione all’inclusione”

In chiusura, l’Assessora rivendica la coerenza dell’attuale Amministrazione nel voler voltare pagina rispetto alle pratiche del passato: “Proprio chi oggi invoca la legalità, in passato ha difeso logiche di nomina politica, in cui gli scrutatori venivano scelti in base all’appartenenza, non al merito. Ora che si adottano criteri oggettivi, si grida allo scandalo.”

Tra i principi ispiratori della scelta, viene ricordata anche l’attenzione alla parità di genere nella composizione dei seggi, “segno concreto dell’impegno per l’inclusione e la giustizia sociale”.

Appuntamento al sorteggio pubblico

Le operazioni di sorteggio si terranno venerdì 16 maggio alle ore 10:30 presso Palazzo della Sorgente, alla presenza della Commissione Elettorale, della cittadinanza e degli organi di stampa. Un’occasione, conclude l’Assessora Delle Rose, “per dimostrare con i fatti, e non con gli slogan, che trasparenza e rispetto delle regole sono al centro dell’azione amministrativa.”