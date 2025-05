MANFREDONIA (FOGGIA) – Sale la tensione in vista del sorteggio degli scrutatori per il prossimo referendum.

I consiglieri comunali di Forza Italia accusano l’amministrazione guidata dal sindaco Domenico La Marca di aver respinto la proposta di effettuare il sorteggio in diretta streaming, con priorità riservata a disoccupati e studenti, come misura di sostegno per chi non ha reddito.

Secondo i consiglieri azzurri, si è persa un’occasione per introdurre un criterio sociale nella scelta degli scrutatori.

“Un provvedimento semplice – scrivono in una nota – che avrebbe garantito un sollievo economico a chi ne ha più bisogno, nel rispetto della legge e della trasparenza.”

Forte la critica agli argomenti con cui la Giunta ha motivato il diniego, definiti “giuridicamente e socialmente inconsistenti”.

A seguito del rifiuto, Forza Italia chiede ora che le operazioni di selezione vengano comunque effettuate con “rigore assoluto, massima trasparenza e rispetto delle pari opportunità”, invitando i cittadini a presenziare personalmente al sorteggio, previsto per venerdì 16 maggio alle ore 10.30 presso Palazzo della Sorgente.

“I cittadini di Manfredonia – concludono i consiglieri – meritano serietà, rispetto delle regole e decisioni che mettano al centro le persone più fragili.”