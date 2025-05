Una ragazza di 14 anni ha perso la vita ieri sera intorno alle 19 a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, dopo essere stata travolta da un treno regionale diretto a Milano. L’incidente è avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello con le sbarre abbassate.

Secondo le prime ricostruzioni, si esclude l’ipotesi di un gesto volontario. La giovane indossava le cuffie al momento dell’attraversamento e potrebbe non aver sentito l’arrivo del convoglio, finendo così investita senza accorgersene.

Quel tratto ferroviario è tristemente noto: nello stesso punto, si sarebbero già verificati altri incidenti mortali, suscitando l’indignazione e le proteste della comunità locale, che da tempo chiede interventi strutturali per garantire la sicurezza.

Proprio per questo, meno di un anno fa, è stata firmata una convenzione tra Ferrovie Nord e l’amministrazione comunale per la realizzazione di un sovrappasso ferroviario, ma al momento l’opera non è ancora stata completata.

La tragedia riaccende dunque l’attenzione sull’urgenza di misure efficaci per prevenire ulteriori perdite di vite umane in una zona già segnata da troppi episodi simili.

Lo riporta Ansa.it.