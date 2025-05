Zucchero e Russell Crowe insieme in “Just Breathe”

Dal 15 maggio è disponibile online il videoclip di “Just Breathe”, l’intensa reinterpretazione del celebre brano dei Pearl Jam, firmata da Zucchero e Russell Crowe. L’attore premio Oscar, grande appassionato di musica, non solo canta accanto al bluesman italiano, ma ne firma anche la regia.

Il video, ambientato in paesaggi naturali dal forte impatto visivo, è un racconto intimo e contemplativo. Le immagini alternano giochi di luce e atmosfere malinconiche, mentre Zucchero e Crowe — accompagnati dai loro cani — camminano fianco a fianco in una sorta di dialogo silenzioso sulla vita e sul tempo che passa, proprio come suggerisce il significato della canzone.

La fotografia del video richiama lo stile visivo di “Discover II”, l’album da cui è tratto il brano, creando un filo conduttore tra copertina e immagini, in una perfetta continuità estetica.

La collaborazione tra i due artisti è nata lo scorso anno a Sydney, durante una tappa del tour mondiale di Zucchero, e si è poi trasformata in un’amicizia e un progetto artistico condiviso. Il duetto è incluso nella deluxe edition di “Discover II”, raccolta di cover reinterpretate da Zucchero con il suo stile inconfondibile.

Oltre a “Just Breathe”, l’album contiene anche “Amor Che Muovi Il Sole”, “Acquarello”, “Una Come Te”, e una serie di collaborazioni prestigiose con artisti del calibro di Paul Young, Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Salmo e altri.

A coronare questo periodo di grande attività, Zucchero tornerà a settembre sul palco dell’Arena di Verona, proprio all’indomani del suo compleanno, per un appuntamento attesissimo con il pubblico che da sempre lo accompagna.

Lo riporta radiosubasio.it.