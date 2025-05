Alberto Trentini rompe il silenzio dopo sei mesi: “Spero di tornare presto in Italia”

Dopo 181 giorni di prigionia in Venezuela, Alberto Trentini ha finalmente potuto parlare con la sua famiglia, rompendo un silenzio che durava dallo scorso novembre. “Spero di tornare presto in Italia”, ha detto il 45enne cooperante durante una telefonata tanto attesa, confermando di essere in vita, in discrete condizioni e di poter assumere le sue medicine.

La notizia, riportata da La Repubblica citando fonti di Palazzo Chigi, ha generato un’ondata di sollievo tra familiari e istituzioni.

Il vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha espresso la propria soddisfazione:

“Questa prima telefonata è il risultato di un intenso lavoro diplomatico. Ringrazio Nicolas Maduro per il suo interessamento e auspico una rapida scarcerazione”, ha dichiarato in una nota della Farnesina.

La telefonata è stata improvvisa ma non del tutto inattesa: il Governo italiano non ha mai interrotto gli sforzi per riportare il cooperante a casa, sostenuto costantemente dalla famiglia e dall’avvocato Alessandra Ballerini. Un segnale di speranza era già arrivato con il rimpatrio di Alfredo Schiavo, cittadino italo-venezuelano liberato dopo cinque anni di detenzione.

A inizio aprile, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva contattato telefonicamente la madre di Trentini, Armanda Colussi, garantendo l’impegno massimo dell’esecutivo per la liberazione del figlio.

Trentini si trovava in Venezuela dal 17 ottobre, incaricato di coordinare i progetti della Ong Humanity & Inclusion, attiva nel sostegno alle persone con disabilità. Il 15 novembre è stato arrestato a un posto di blocco mentre si spostava da Caracas a Guasdalito. Da quel momento, nessun contatto con la famiglia fino alla chiamata di oggi.

Secondo quanto emerso, l’uomo è detenuto nel carcere El Rodeo I, nello Stato di Miranda, a circa 30 chilometri dalla capitale, in regime di isolamento almeno fino a metà marzo.

Le indagini diplomatiche proseguono con l’obiettivo di riportare al più presto Alberto Trentini in Italia.

Lo riporta FanPage.it.