FOGGIA – Sarà eseguita martedì 20 maggio, alle ore 12.30 presso il dipartimento di medicina legale del Policlinico di Foggia, l’autopsia sul corpo di Nicola Marino, il 59enne deceduto lo scorso 22 aprile dopo una caduta da un ponteggio alto circa sette metri all’interno di un’azienda di lavorazione del marmo alla periferia di Apricena (Foggia).

L’uomo, che secondo quanto riferito viveva all’interno della stessa azienda in un’area predisposta per le sue esigenze quotidiane, era impiegato come custode dal 2023.

Lavorava con un contratto previsto come misura alternativa alla detenzione, in seguito a una condanna per reati minori.

Secondo una prima ricostruzione, Marino sarebbe precipitato nel vuoto mentre si trovava sul ponteggio.

A trovarlo privo di vita è stato un collega, allertato da un forte tonfo proveniente dall’area del cantiere.

Inutile ogni tentativo di soccorso: l’uomo è morto sul colpo.

Sul caso indagano i carabinieri, sotto il coordinamento della Procura, che ha aperto un fascicolo per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Oltre all’esame autoptico, il magistrato ha disposto accertamenti tecnici non ripetibili su alcuni reperti sequestrati sul posto e sul cellulare della vittima.

«Siamo soddisfatti della decisione – ha commentato l’avvocato Cosimo Damiano Cirulli, legale della famiglia insieme al collega Maurizio Iocola –. L’autopsia potrà essere determinante per accertare le cause dell’incidente e chiarire ogni aspetto legato alla morte del signor Marino».

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it