Foggia: cambiamenti nella circolazione per le manifestazioni religiose di domenica

Il pomeriggio di domenica 18 maggio alcune strade del centro cittadino saranno interessate da manifestazione ed eventi religiosi.

Per questo l’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia informa che nel pomeriggio sono state previste alcune misure che interessano la circolazione stradale.

Nel dettaglio per la “Marcia Eucaristica”, alla quale prenderanno parte i ragazzi con i genitori e i catechisti delle varie parrocchie, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare a partire dalle ore 16:00 e sino al passaggio della marcia di: Piazza C. B. Conte di Cavour – Via V. Lanza – Piazza U. Giordano – C.so B. Cairoli – Piazza XX Settembre – Via Duomo – Piazza P. Felici.

A partire dalle 19,00, invece è prevista la processione per la Festività di Santa Rita da Cascia

In questo caso le strade chiuse temporaneamente al traffico fino al passaggio della processione saranno: Piazza Sant’Eligio – Via Sant’Antonio – Via F. Villani – Via Occidentale – Via Calvario- Via C. Oddone – ViaLucera – Piazza C. Villani – Via A. Manzoni – Via Cappuccini – Via Anitra – Via Airone.