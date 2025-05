Foggia. La Sezione Polizia Stradale di Foggia ha un nuovo dirigente: si tratta del Vice Questore Giovanni Martino, 53 anni, originario di Catania, che assume ora la guida di un reparto strategico e delicato per la sicurezza stradale di un territorio complesso come quello foggiano.

Il Vice Questore Martino vanta un curriculum di grande esperienza e preparazione. Laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche, ha iniziato la sua carriera nella Polizia di Stato presso la Questura di Enna, maturando significative competenze operative nei Commissariati di Nicosia e Leonforte. Nel 2017 ha intrapreso un percorso specialistico nella Polizia Stradale, servizio nel quale ha ricoperto importanti incarichi dirigendo prima la Sezione di Enna e successivamente quella di Siracusa.

Questa nuova nomina rappresenta un riconoscimento della sua professionalità e delle sue capacità organizzative e gestionali, particolarmente apprezzate in contesti territoriali dove la sicurezza sulle strade è una priorità costante. La Provincia di Foggia, con la sua estensione geografica e la complessità delle vie di comunicazione, richiede infatti un’attenzione costante per garantire la sicurezza degli utenti della strada e per contrastare fenomeni come l’incidentalità e l’illegalità legata al traffico veicolare.

Il neo Dirigente ha dichiarato con determinazione di essere pronto ad affrontare tutte le sfide che il territorio foggiano presenta. “Sono consapevole dell’importanza del ruolo che vado a ricoprire – ha affermato Martino – e della necessità di operare con il massimo impegno per tutelare la sicurezza dei cittadini. Collaboreremo con le istituzioni locali, le forze dell’ordine e la comunità per garantire un sistema di mobilità più sicuro e controllato.”

Il Vice Questore Martino ha sottolineato come la Polizia Stradale non si limiti solo al controllo del traffico ma svolga anche un ruolo fondamentale nell’educazione alla sicurezza, nella prevenzione degli incidenti e nella repressione di comportamenti illeciti che possono mettere a rischio la vita sulle strade.

Il suo arrivo a Foggia segna un passaggio importante per la Sezione Polstrada, che sarà chiamata a mantenere elevati standard di efficienza, sfruttando al meglio le nuove tecnologie e il continuo aggiornamento professionale degli operatori.

L’amministrazione provinciale e le autorità locali hanno espresso un sincero apprezzamento per la nomina di Martino, auspicando che la sua esperienza e il suo approccio rigoroso contribuiscano a rafforzare ulteriormente le politiche di sicurezza stradale in una provincia che, per la sua conformazione territoriale e per la densità del traffico, necessita di interventi mirati e tempestivi.

Un augurio di buon lavoro al Vice Questore Giovanni Martino, che si pone ora al servizio della comunità della Provincia di Foggia con dedizione e professionalità, consapevole della delicatezza e dell’importanza del suo incarico.