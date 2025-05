Manfredonia, 16 maggio 2024. Il Comune di Manfredonia ha approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2024, evidenziando un risultato di amministrazione di oltre 85 milioni di euro, suddiviso tra parte accantonata, vincolata, disponibile e destinata. Un dato importante che riflette la complessità della gestione finanziaria locale, in un contesto normativo sempre più stringente e articolato.

La normativa vigente, in particolare il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, impone agli enti locali l’adozione di sistemi contabili uniformi alle altre Pubbliche Amministrazioni, con scadenze rigorose: il rendiconto sulla gestione deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo. In linea con questa disposizione, il Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il documento fondamentale lo scorso 9 maggio 2024.

Nei mesi successivi, il Comune ha continuato ad aggiornare e adeguare la propria programmazione finanziaria. Dopo l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026, sono stati varati bilanci di previsione, piani esecutivi di gestione e numerose variazioni di bilancio, indispensabili per rispondere alle esigenze emergenti e per garantire la continuità dei servizi pubblici. Non sono mancate le delibere urgenti, i riconoscimenti di debiti fuori bilancio e l’adesione a programmi di sviluppo locale, come quello legato al settore della pesca.

Tra le attività più rilevanti si segnala il riaccertamento ordinario dei residui, cioè la verifica dei crediti e debiti non ancora incassati o pagati, operazione cruciale per la trasparenza e la correttezza contabile. Questo processo è stato portato avanti con attenzione da diversi dirigenti di settore, garantendo così un quadro finanziario aggiornato e veritiero.

Tuttavia, la sfida più importante resta quella del riequilibrio finanziario pluriennale. Il Comune di Manfredonia è infatti impegnato da anni in un percorso di risanamento, come previsto dal Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP) adottato nel 2019 e monitorato dalla Corte dei Conti. Quest’ultima ha sollecitato una revisione e un ricalcolo accurato della massa passiva, cioè del debito complessivo che l’ente deve ripianare nei prossimi anni. Grazie all’adeguamento alle indicazioni della Corte, il Comune ha aggiornato i dati e presentato i nuovi prospetti al Consiglio Comunale, mantenendo così aperta la strada verso la stabilità economica.

I numeri parlano chiaro: per l’anno 2024, la quota di disavanzo da ripianare supera i 2 milioni di euro, includendo sia le somme derivanti dal piano di riequilibrio, sia quelle da riaccertamento straordinario. Nonostante queste difficoltà, il risultato di amministrazione mostra un aumento rispetto all’anno precedente, passando a circa 92 milioni di euro, segno che la gestione economica mantiene margini di miglioramento.

Un elemento fondamentale che testimonia la trasparenza della gestione comunale è la collaborazione con il Tesoriere, Banco BPM, che ha confermato la concordanza dei dati contabili e ha reso conto della propria gestione per l’anno 2024. A ciò si aggiunge il lavoro di ricognizione e verifica degli agenti contabili, con esiti favorevoli, e la costante attività di controllo sui debiti fuori bilancio, che ammontano a circa 775 mila euro già riconosciuti e finanziati, con ulteriori piccoli importi in fase di riconoscimento.

Il percorso amministrativo è proseguito con l’approvazione dei documenti di programmazione per il 2025-2027, mantenendo la linea tracciata negli anni precedenti e puntando a garantire la sostenibilità finanziaria a medio termine. La sfida resta alta, soprattutto in un contesto economico nazionale e locale segnato da incertezze, ma il Comune di Manfredonia dimostra di saper affrontare la complessità con rigore e responsabilità.