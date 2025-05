Un interrogativo importante arriva dal Consiglio Comunale di Manfredonia, a firma del capogruppo di Fratelli d’Italia, Giuseppe Marasco, che ha presentato una formale interrogazione sul delicato tema dei versamenti relativi alle lampade votive cimiteriali comunali. Un argomento che tocca da vicino centinaia di famiglie e proprietari di loculi, e che ora è al centro del dibattito politico locale.

Il quadro generale: il pagamento delle lampade votive

Le lampade votive nei cimiteri comunali rappresentano un servizio importante per le famiglie che vogliono mantenere accesa la luce in memoria dei propri cari. Tale servizio prevede il pagamento di un canone annuale, che in molti comuni varia in base alle disposizioni locali. Questo contributo serve a coprire i costi dell’energia elettrica e della manutenzione degli impianti.

In generale, i comuni adottano modalità di pagamento diverse, tra cui bollettini postali, il sistema digitale PagoPA o bonifici bancari, a seconda delle norme e dei regolamenti adottati. Nei casi di mancato pagamento, il servizio può essere sospeso. In alcune realtà, i costi sono differenziati tra canoni normali, agevolati o variabili in base al tipo di sepoltura, mentre spesso si aggiunge un costo di allacciamento iniziale.

L’interrogazione del capogruppo Marasco

Il nodo della questione a Manfredonia riguarda però un’anomalia: dal 2021, infatti, non risulterebbe alcuna richiesta di pagamento per il canone delle lampade votive. Questo ha spinto il consigliere Marasco a rivolgere alcune domande precise all’amministrazione comunale, formalizzate in un’interrogazione protocollata (n. 24963).

Marasco chiede chiarimenti su come mai per quattro anni non sia stato richiesto alcun versamento ai cittadini, e soprattutto su come sia possibile ora pretendere il pagamento retroattivo di tali annualità, oltre a quello dell’anno in corso, il 2025. Un fatto che potrebbe gravare significativamente sulle famiglie, soprattutto in un contesto economico già complesso.

Inoltre, il consigliere solleva dubbi sugli strumenti che il Comune intende adottare per agevolare i cittadini e i proprietari dei loculi comunali di fronte a questo debito arretrato, evitando situazioni di difficoltà o contenziosi.

Qual è l’ammontare complessivo e l’utilizzo delle risorse?

Non manca poi un quesito di natura più finanziaria e gestionale. Marasco vuole sapere a quanto ammonta complessivamente la somma dovuta per tutti i loculi comunali, una cifra che, vista la richiesta retroattiva, potrebbe essere consistente.

Al tempo stesso, il capogruppo di FdI chiede quale utilizzo si prevede per tali introiti nelle casse comunali, ribadendo l’importanza che queste risorse vengano impiegate in modo trasparente e utile alla comunità.

La manutenzione: un’altra emergenza sul tavolo

Un ulteriore tema sollevato nell’interrogazione riguarda la manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali. Marasco evidenzia come alcune parti dell’impianto siano in condizioni critiche, citando ad esempio gli ascensori non funzionanti, un problema che crea disagi ai visitatori e ai tecnici incaricati della manutenzione.

La mancata cura degli impianti è un aspetto che, secondo il consigliere, merita una risposta concreta da parte dell’amministrazione, anche in relazione al pagamento dei canoni.

La richiesta di Marasco: risposta urgente e trasparenza

Il consigliere Marasco, concludendo il suo intervento, sollecita una risposta urgente, sia orale in Consiglio Comunale, sia successivamente scritta, come previsto da norme e regolamenti. L’invito è a garantire una gestione amministrativa trasparente, legale e attenta alle esigenze dei cittadini, soprattutto in un momento in cui la comunità ha bisogno di certezze e tutele.

L’interrogazione è stata protocollata il 15 maggio 2025, e si attende ora che l’amministrazione comunale risponda per chiarire le ragioni di questa situazione e proporre soluzioni concrete.