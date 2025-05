Maltempo sul mare Adriatico: sospesi i collegamenti con le Isole Tremiti

I collegamenti marittimi tra Termoli e le Isole Tremiti sono stati interrotti a causa del maltempo che da questa mattina imperversa sull’Adriatico.

La motonave “Santa Lucia” è rimasta ferma in porto, con la conseguente cancellazione di tutte le traversate previste per la giornata verso l’arcipelago delle Diomedee, in provincia di Foggia.

La Capitaneria di Porto ha diramato un avviso di burrasca, valido fino alla sera, rivolto a tutti gli operatori marittimi e portuali. Il bollettino meteo-marino segnala mare mosso e venti di tramontana fino a forza 7, accompagnati da pioggia e un deciso calo delle temperature, registrati sin dalle prime ore del mattino.

