Il Comune di Manfredonia conferma il proprio impegno verso uno sviluppo urbano sostenibile e una rigenerazione che valorizzi il territorio attraverso interventi strategici e integrati. In linea con gli obiettivi fissati dal Programma Operativo Regionale POR FESR-FSE 2014/2020, Asse XII – Azione 12.1, l’Amministrazione comunale ha adottato una determinazione fondamentale per garantire il corretto avanzamento di cinque progetti chiave per la città, tra cui il Parco di Grotta Scaloria, il Museo Civico Manfredi e l’intervento sulla sicurezza idraulica e mobilità sostenibile nella Lama Scaloria.

La determinazione, firmata il 13 maggio 2025 dal dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ingegner Lucio Barbaro, sancisce la sostituzione del Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per questi interventi.

Un atto necessario a fronte del pensionamento imminente dell’ingegner Giuseppe Di Tullo, attuale RUP, e del carico di lavoro molto elevato che lo vede impegnato su numerosi procedimenti, inclusi quelli legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’ingegner Di Tullo ha finora coordinato con competenza numerose fasi progettuali e amministrative legate agli interventi finanziati dal POR FESR-FSE, ma la necessità di alleggerire il suo carico di lavoro e di assicurare una gestione più focalizzata sulle specificità di ciascun progetto ha reso indispensabile l’individuazione di un nuovo referente.

Il Comune di Manfredonia, attenendosi alle normative vigenti – in particolare al D.Lgs. 36/2023 che regola la nomina del RUP tra i dipendenti comunali con competenze adeguate – ha scelto l’architetto Ciro Salvemini, funzionario del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, quale nuovo Responsabile Unico di Progetto. L’architetto Salvemini, con la sua esperienza e competenza nel settore urbanistico, rappresenta la figura ideale per assumere la responsabilità della gestione dei progetti di rigenerazione urbana.

Tra le progettualità più rilevanti vi è il “Museo Civico Manfredi”, la cui cantierizzazione è stata avviata nel gennaio 2025, segnando un passo importante verso la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. Parallelamente, per il “Parco di Grotta Scaloria” e il progetto “Lama Scaloria: Sicurezza Idraulica e Mobilità Sostenibile” si prevede a breve l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori, con l’obiettivo di riqualificare aree strategiche per la città sia dal punto di vista ambientale che della mobilità.