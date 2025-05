MANFREDONIA (FOGGIA) – “La rimozione dei cassonetti stradali, in contesti territoriali particolari, è una pura follia”.

A lanciare l’allarme è Alessandro Manzella, responsabile regionale delle Guardie Ambientali Italiane, che esprime forte preoccupazione per la decisione dell’amministrazione comunale di Manfredonia di eliminare completamente i grandi contenitori per la raccolta dei rifiuti in diverse zone periferiche del territorio.

Nel mirino dell’associazione ambientale, la rimozione dei cassonetti nelle località di Bissanti, Strada di Ripa di Sassi, Strada Provinciale per la Montagna (nei pressi dell’ex ristorante La Grande Muraglia), zona Mercato Ortofrutticolo e Strada Conte di Troia.

“Una scelta simile – avverte Manzella – rischia di generare effetti opposti a quelli desiderati, aumentando il degrado urbano e l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, soprattutto in assenza di un sistema alternativo davvero efficiente. La raccolta porta a porta è già in affanno: senza punti fissi di conferimento, i cittadini potrebbero essere spinti a lasciare i rifiuti per strada”.

Preoccupazioni anche per le fasce più fragili della popolazione.

“Anziani, disabili, lavoratori con orari difficili e residenti nelle aree rurali avranno enormi disagi”, sottolinea il responsabile.

La proposta delle Guardie Ambientali è quella di adottare un modello misto: installazione di micro-isole ecologiche nei quartieri urbani, rafforzamento della raccolta porta a porta in città e mantenimento dei cassonetti nelle zone rurali.

“Innovare sì, ma senza creare emergenze”, conclude Manzella.