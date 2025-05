Manfredonia, 16 maggio 2025. Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente disposto la liquidazione del servizio di campionamento necessario per la caratterizzazione integrativa dell’area della ex discarica “Pariti 2”, nell’ambito del Piano operativo delle integrazioni ambientali del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Manfredonia. Il provvedimento, firmato il 14 maggio 2025 dal dirigente del settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ing. Lucio Barbaro, rappresenta un importante passo avanti nella gestione e bonifica del territorio cittadino.

Il Piano operativo di integrazione alla caratterizzazione della ex discarica “Pariti 2” fa parte di un più ampio progetto di messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche del SIN di Manfredonia. Il Comune, in qualità di soggetto attuatore e non responsabile dell’inquinamento, ha confermato con determinazioni e accordi di programma il proprio ruolo attivo nella realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione ambientale.

Le attività di campionamento e analisi chimiche, eseguite in contraddittorio con le parti interessate, sono fondamentali per aggiornare il quadro conoscitivo del sito e pianificare interventi efficaci e tempestivi. Questo lavoro consente di garantire che le procedure di bonifica si svolgano nel rispetto delle normative vigenti e con la massima attenzione alla salute pubblica.

Il percorso amministrativo e tecnico

Il processo ha avuto inizio con la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 2017, che ha sancito la volontà dell’Amministrazione di partecipare attivamente alle procedure di bonifica. A seguire, la Regione Puglia ha sottoposto all’attenzione del Comune la bozza di Accordo di Programma Quadro per l’utilizzo delle risorse previste dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020.

Negli anni successivi, attraverso varie determinazioni e deliberazioni, sono stati definiti incarichi tecnici, appalti e affidamenti. Tra questi, spicca l’affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori all’azienda ASTRA Engineering SRL e l’aggiudicazione degli interventi di integrazione del piano di indagini all’impresa Ecosondag Srl.

Il passo finale è stato rappresentato dall’affidamento ad ARPA Puglia dell’esecuzione dei campionamenti ambientali necessari, effettuati in contraddittorio ai sensi dell’articolo 242 del D.Lgs. 152/2006, con un costo complessivo di 21.473,38 euro.

Il dirigente del settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ing. Lucio Barbaro, ha disposto la liquidazione della fattura n. 26/32 del 30 aprile 2025, emessa da ARPA Puglia. Il pagamento, che rispetta le normative vigenti in materia di tracciabilità finanziaria e regolarità contributiva, sarà eseguito in conformità agli stanziamenti previsti nel bilancio comunale 2025.

Nel testo della determinazione si sottolinea inoltre la conformità della spesa alle norme di contabilità pubblica e l’attinenza con i vincoli del patto di stabilità interno. La trasparenza amministrativa è stata garantita attraverso la pubblicazione del provvedimento secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Con la liquidazione del servizio di campionamento, si aprono nuove fasi operative per la bonifica delle aree interessate. La raccolta e validazione dei dati scientifici costituiscono infatti la base per le scelte progettuali future e l’avvio dei lavori di messa in sicurezza definitivi.