Manfredonia: nominati gli scrutatori per i referendum dell'8 e 9 giugno

Il Comune di Manfredonia ha reso noto l’elenco ufficiale degli scrutatori incaricati per i referendum abrogativi previsti per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, come stabilito dall’articolo 75 della Costituzione.

Gli scrutatori selezionati saranno impegnati nelle operazioni di voto e scrutinio, contribuendo al regolare svolgimento della consultazione popolare che coinvolgerà i cittadini su tematiche di rilevanza nazionale.

L’elenco completo è consultabile presso l’albo pretorio del Comune e pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale di Manfredonia.

ELENCO-ALFABETICO ELENCO-NOMINATI-PER-SEZIONE GRADUATORIA-SUPPLENTI

ELENCO-NOMINATI-PER-SEZIONE

GRADUATORIA-SUPPLENTI

Lo riporta IlSipontino.net.