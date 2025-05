Manfredonia, paziente ucraina ringrazia la Casa di Cura San Michele: "Accolta con umanità e calore"

Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – Un messaggio di profonda gratitudine arriva dalla Casa di Cura San Michele del Gruppo Salatto, dove una cittadina ucraina, Tetyana Koposovych, è stata ricoverata per accertamenti il 10 aprile scorso.

A distanza di un mese dalle dimissioni, Tetyana ha voluto rendere pubblica la sua esperienza per ringraziare lo staff sanitario che l’ha accolta con attenzione, rispetto e umanità.

«Un’anima gentile mi ha aiutato a raggiungere la struttura per una visita — racconta — e fin dall’ingresso ho trovato un ambiente caldo e accogliente. Francesco Guerra e Lisa Stigliego ci hanno ricevute con grande cordialità».

Durante il ricovero, la paziente ha percepito un sincero interesse da parte del personale nei confronti della sua storia e della drammatica situazione che da oltre tre anni affligge l’Ucraina.

«La guerra ha portato dolore in ogni casa. Qui, però, ho trovato ascolto, empatia e grande professionalità», scrive.

Un ringraziamento speciale va al primario, il dottor Serafino Talarico, internista, per la premura dimostrata nella gestione del suo caso e l’attenzione scrupolosa alla salute della paziente.

Ma il messaggio di riconoscenza si estende anche agli infermieri Antonio Magno, Anna Piccioli e Mimmo Guerra, al tecnico radiologo Francesco Guerra, agli OSS Francesco Fortunato e Claudio Cortufo, e a Tiziana Piemontese, responsabile della cucina.

«Grazie per la vostra umanità e per l’amore che mettete nel vostro lavoro — conclude Tetyana, insieme a Oksana Kosmynka —. Vi auguriamo ulteriore successo e sviluppo in questa missione così importante. Salute a voi e alle vostre famiglie.»