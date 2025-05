Manfredonia, 16 maggio 2025. Con recente provvedimento, il Comune di Manfredonia ha formalmente revocato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativa all’impresa Diversion S.r.l.s., titolare di autorizzazione per la distribuzione di apparecchi automatici ed elettronici da trattenimento, a seguito di un provvedimento antimafia adottato dalla Prefettura di Foggia.

La notizia è stata resa nota attraverso una determinazione dirigenziale datata 15 maggio 2025, a firma del dirigente Tommaso Gioieni, che rende esecutiva la revoca immediata dell’autorizzazione concessa alla società, in ottemperanza all’articolo 94 del Decreto Legislativo n.159/2011, il cosiddetto Codice delle leggi antimafia.

Il 14 maggio 2025, la Prefettura di Foggia ha comunicato, con nota ufficiale, l’adozione di un’informazione antimafia interdittiva nei confronti di Diversion S.r.l.s., società attiva nel settore della distribuzione di apparecchi da intrattenimento automatici ed elettronici. Questo tipo di informazione – emessa a seguito di approfondimenti investigativi – comporta gravi limitazioni per l’impresa, che è ritenuta potenzialmente soggetta a infiltrazioni di natura mafiosa o comunque non in possesso dei requisiti di “integrità morale” richiesti dalla normativa vigente.

Secondo quanto previsto dall’articolo 94 del D.lgs. 159/2011, quando emergono cause di decadenza, sospensione o divieto, legate a tentativi di infiltrazione mafiosa, le autorità competenti non possono autorizzare, approvare o consentire attività commerciali o contratti che coinvolgono l’impresa interessata.

A seguito di tale informazione interdittiva, il Comune di Manfredonia, in conformità con la legge e senza margini di discrezionalità, ha quindi disposto la revoca della SCIA n. 04235480714-23042019-1106 presentata nel 2019 per l’attività di distribuzione di apparecchi automatici da intrattenimento. Il provvedimento si estende a ogni altra autorizzazione o licenza eventualmente in capo alla società.

Si tratta di un provvedimento urgente e vincolato, che non ha previsto la comunicazione preventiva di avvio del procedimento, data la natura riservata e l’urgenza di tutela dell’interesse pubblico e della sicurezza.

Il dirigente Gioieni ha disposto la notifica ufficiale del provvedimento tramite posta elettronica certificata (PEC) al legale rappresentante della società Diversion S.r.l.s., sottolineando che l’eventuale inosservanza delle disposizioni potrà comportare sanzioni penali ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale.

Inoltre, copia del provvedimento è stata trasmessa alla Prefettura di Foggia, agli organi di polizia, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Sindaco e al Segretario Generale del Comune, nonché alla Camera di Commercio locale, a garanzia della massima diffusione e coordinamento istituzionale.

La società Diversion S.r.l.s. ha la possibilità di impugnare il provvedimento entro 60 giorni presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), o in via alternativa presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.