Domenica 25 maggio, Rocca di Mezzo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per uno degli eventi più attesi dell’anno: la grande festa dei narcisi, che vedrà la piazza Principe di Piemonte animarsi con carri allegorici, musica, costumi e folklore.

Sei compagnie di carristi sfileranno con le loro creazioni artigianali, completamente rivestite da migliaia di narcisi, simbolo identitario dell’altopiano. Ogni carro sarà accompagnato da figuranti in costume, impegnati in coreografie, scenette e danze pensate per raccontare storie e conquistare l’entusiasmo del pubblico.

A rendere ancora più speciale questa edizione sarà il ritorno di Rocca di Cambio, assente dalla manifestazione da ben quindici anni, e la partecipazione di Ovindoli, per un evento che unisce l’intero territorio in una festa di colori e tradizione.

La giornata culminerà con una seconda sfilata, più informale, in cui il pubblico sarà invitato a ballare insieme ai protagonisti. Una celebrazione condivisa che rinnova il legame tra la comunità e il fiore che ne rappresenta l’anima.

Un’occasione imperdibile per vivere la bellezza del territorio, tra natura, arte e cultura popolare, immersi nel profumo inconfondibile dei narcisi.

Lo riporta terremarsicane.it.