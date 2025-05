LECCE – Un misterioso episodio ha scosso il pomeriggio di ieri nel Salento.

Un uomo di 44 anni, residente a Campi Salentina e in servizio come sottufficiale della Marina militare, è stato trovato gravemente ferito al collo davanti all’ingresso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito – con ogni probabilità – da un proiettile.

L’allarme è scattato intorno alle 17, presumibilmente dopo un episodio avvenuto nella zona di Casalabate.

A trasportare il militare in ospedale sarebbe stata una persona al momento non identificata, che ha poi abbandonato il veicolo – risultato intestato alla vittima – e si è allontanata a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

L’uomo è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano riservate.

Sull’episodio indaga la Squadra mobile di Lecce, che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo quanto riferito dalla vittima ai medici, la ferita sarebbe il risultato di una lite scoppiata per motivi personali, ma molti aspetti della vicenda restano ancora oscuri.

Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista, mentre proseguono le ricerche per individuare chi abbia accompagnato il militare in ospedale e chiarire il contesto in cui è maturata l’aggressione.

