Scontro politico sulla sanità foggiana: scintille tra consiglieri regionali e Asl per le Rsa

La trasformazione delle Rsa di Troia e San Nicandro Garganico in strutture pubbliche sotto la gestione dell’Asl Foggia accende lo scontro politico a pochi mesi dalle elezioni regionali. A innescare la polemica sono state le dichiarazioni del direttore generale dell’Asl, Antonio Nigri, che avrebbe attribuito il merito dell’operazione all’assessore regionale alla Sanità Raffaele Piemontese.

Durissima la reazione di tre consiglieri regionali foggiani: Tutolo, Barone e Clemente, che accusano Nigri di fare “campagna elettorale per conto terzi” e di aver strumentalizzato un atto voluto dal Consiglio regionale per fini politici. I toni si alzano in un clima già teso per l’avvicinarsi della competizione elettorale.

A gettare benzina sul fuoco, anche l’assenza del direttore generale Nigri alle cerimonie ufficiali del passaggio di gestione, avvenute proprio oggi. Dal suo staff fanno sapere che si trattava di impegni precedentemente assunti, ma la coincidenza ha ulteriormente irritato gli esponenti politici.

Intanto, sono 74 i lavoratori interessati dal passaggio dal privato al pubblico nelle due strutture foggiane, tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari e personale amministrativo. Tuttavia, i contratti sono al momento a termine, con scadenza fissata tra un anno: solo successivamente sarà possibile accedere ai posti tramite concorso pubblico.

La sanità foggiana si conferma terreno caldo, non solo per le sfide organizzative, ma anche per la battaglia politica in vista delle urne.

Lo riporta telesveva.it.