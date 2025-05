Spacciatore ai domiciliari costruisce tunnel segreto: arrestato a Ginosa

Era agli arresti domiciliari, ma questo non ha impedito a un 47enne di Ginosa (Taranto) di organizzare una vera e propria centrale dello spaccio sotto casa sua. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, su ordinanza emessa dal GIP di Lecce su richiesta della DDA.

Durante una perquisizione, i militari hanno scoperto nella sua abitazione circa cinque chili di droga – cocaina, hashish, eroina, MDMA e marijuana – oltre a materiale per il confezionamento, tre bilancini di precisione, un giubbotto antiproiettile e 5.000 euro in contanti.

Ma l’elemento più sorprendente è emerso poco dopo: un passaggio sotterraneo di 25 metri, largo un metro, ricavato tra le fondazioni in cemento armato del condominio. Il tunnel conduceva a una botola ben nascosta tra la vegetazione, situata nel terreno adiacente, a circa 12 metri dall’abitazione.

All’interno del passaggio, l’uomo aveva installato un impianto di illuminazione e un sofisticato sistema di videosorveglianza, con telecamere e monitor che gli permettevano di controllare ogni movimento dentro e fuori casa.

Il 12 maggio scorso, l’uomo era evaso dai domiciliari, rendendosi irreperibile per un breve periodo. Ora è stato trasferito in carcere. Le indagini sono in corso per verificare l’eventuale coinvolgimento di complici nella realizzazione del tunnel e nella gestione dell’attività illecita.

Lo riporta Ansa.it.