Manfredonia, 17 maggio 2025. Esplosione nella notte, verso le ore 4, a Manfredonia. Alcuni ignoti hanno preso di mira lo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare di Milano (BPM) situata in via Giuseppe Di Vittorio, provocando ingenti danni alla struttura dell’istituto di credito. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine, con una pattuglia della Polizia di Stato giunta sul luogo in pochi minuti.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero utilizzato una tecnica esplosiva per far saltare in aria il dispositivo ATM.

Non è ancora chiaro se sia stato impiegato gas acetilene, come avviene in numerosi colpi analoghi registrati negli ultimi anni in Puglia, oppure un altro tipo di ordigno rudimentale. L’esplosione avrebbe distrutto completamente la parte frontale dello sportello automatico e danneggiato anche parte della filiale.

Non è stato ancora reso noto se i ladri siano riusciti ad appropriarsi del denaro contenuto all’interno del bancomat.

Gli inquirenti mantengono al momento il massimo riserbo sulle cifre potenzialmente sottratte, mentre sono in corso accertamenti per verificare l’entità del bottino, qualora ve ne fosse uno. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca e di altri esercizi commerciali presenti nella zona, nella speranza di raccogliere elementi utili per identificare gli autori del gesto.

Sul caso indaga la Polizia di Stato.