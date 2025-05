PESCHICI – Si è finto un tenente dei Carabinieri per raggirare un anziano e sottrargli denaro e gioielli, ma è stato arrestato in flagranza di reato dai veri militari dell’Arma. È accaduto a Peschici, dove un 40enne originario di Napoli è stato tratto in arresto dai Carabinieri della locale Stazione, con l’accusa di truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. Denunciato a piede libero anche un complice minorenne.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si sarebbe presentato alla porta dell’abitazione di un 89enne del posto qualificandosi falsamente come “Tenente dei Carabinieri”. Con tono rassicurante e modi convincenti, si sarebbe fatto consegnare 4.100 euro in contanti e diversi monili in oro, sostenendo che si trattava di una prassi necessaria a seguito di una presunta indagine.

Il raggiro sarebbe stato preceduto da una telefonata truffaldina, durante la quale un altro soggetto, spacciandosi per un “Maresciallo dei Carabinieri”, avrebbe avvertito l’anziano che la sua automobile era stata coinvolta in una rapina. Per tale motivo – secondo la versione fornita dal sedicente maresciallo – alcuni “colleghi” si sarebbero recati a breve presso la sua abitazione per dei controlli.

Intimorito e confuso, l’anziano ha quindi accettato di consegnare quanto richiesto al finto carabiniere. Tuttavia, pochi istanti dopo l’accaduto, resosi conto dell’anomalia e insospettitosi, ha deciso di contattare la vera Stazione dei Carabinieri di Peschici, denunciando quanto appena avvenuto.

Scattate immediatamente le ricerche, i militari si sono messi sulle tracce dell’uomo, individuandolo poco dopo alla guida di un’autovettura a noleggio mentre tentava di lasciare il centro abitato in compagnia di un altro giovane, successivamente identificato come minorenne.

Il fermo è avvenuto dopo un breve inseguimento, durante il quale i due hanno tentato di eludere il controllo opponendo resistenza agli agenti. Una volta bloccati, i Carabinieri hanno provveduto a una perquisizione personale, rinvenendo l’intera refurtiva ancora in possesso dei due presunti truffatori.

Il 40enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato e trasferito presso la casa circondariale di Foggia, mentre per il minorenne è scattata la denuncia a piede libero. Entrambi sono ora indagati a vario titolo per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale in concorso.

Il procedimento si trova tuttora nella fase delle indagini preliminari: come previsto dalla legge, si precisa che i soggetti coinvolti sono da ritenersi innocenti fino a eventuale condanna definitiva da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’episodio si inserisce in una più ampia serie di truffe ai danni di anziani che si stanno verificando in diverse aree del territorio nazionale. Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di non fidarsi di telefonate sospette e non consegnare denaro o oggetti di valore a sconosciuti, anche se vestiti con uniformi o muniti di tesserini falsi. In caso di dubbi, l’invito è sempre quello di contattare direttamente il 112 o recarsi presso la più vicina caserma.