Foggia – Poco prima dell’inizio della decisiva sfida playout tra Foggia e Messina, lo stadio Pino Zaccheria si è riempito di emozione e solidarietà.

Quando il fischio d’inizio si avvicinava, il pubblico ha rivolto un caloroso e commosso benvenuto a Matteo Matullo, il giovane ragazzo che ha superato il terribile incidente avvenuto il 13 ottobre a Potenza, in cui hanno perso la vita quattro giovanissimi ultras rossoneri: Gaetano, Michele, Samuel e un altro compagno.

L’atmosfera era carica di emozione e di vicinanza, un gesto simbolico che ha dimostrato quanto il calcio possa essere anche un momento di unione e speranza.

Matteo, che ha affrontato con coraggio e determinazione le conseguenze di quell’incidente drammatico, è stato accolto con applausi e abbracci da parte di tifosi, giocatori e staff, tutti uniti nel ricordare le vittime e nel sostenere il giovane.

Il gesto dello Zaccheria ha toccato il cuore di tutti, ricordando come lo sport possa essere anche un veicolo di solidarietà e di rinascita.

Matteo, visibilmente emozionato, ha ringraziato il pubblico con un sorriso e un gesto di gratitudine, dimostrando di essere un esempio di forza e speranza per tutta la comunità.

Questa serata rimarrà impressa come un momento di grande umanità e di solidarietà, un esempio di come il calcio possa andare oltre il campo, unendo le persone in un abbraccio collettivo di affetto e ricordo.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI