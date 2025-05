FOGGIA – In conferenza stampa dopo la partita tra Foggia e ACR Messina, Michele Emmausso ha espresso grande emozione per il suo gol, definendolo il più importante della sua carriera.

Ha dedicato il gol a sua madre e a chi gli vuole bene, riconoscendo anche il contributo del mister Gentile e dei suoi allenatori nel suo percorso.

Emmausso ha ricordato il passato a Messina, esprimendo dispiacere per i suoi ex compagni, e ha sottolineato quanto la stagione sia stata difficile ma comunque positiva per lui e la squadra.

Ha anche commentato le aspettative sulla piazza di Foggia, affermando che meriterebbe di più, ma si è detto felice di aver scelto questa esperienza, considerandola la più grande della sua carriera.

Lo riporta foggiagol.it