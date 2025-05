Foggia-Messina 1-0: il gol di Emmausso vale la salvezza per i pugliesi

FOGGIA – Il Foggia supera il Messina 1-0 nel match di ritorno dei playout, conquistando così la salvezza in Serie C.

La rete decisiva è stata siglata dall’esterno Emmausso al 18′ su assist di Zunno, dopo lo 0-0 dell’andata.

La partita, giocata allo ‘Zaccheria’, è stata intensa e ricca di emozioni: nel secondo tempo il Foggia ha avuto un momentaneo raddoppio con Mazzocco al 71′, ma questa rete è stata annullata dal VAR, che ha assegnato un rigore agli ospiti.

Dal dischetto, però, Perina ha parato il tiro di Luciani, mantenendo il vantaggio dei pugliesi.

La partita si è conclusa al 98′, quando il direttore di gara ha fischiato la fine.

Questa vittoria rappresenta una boccata di salvezza in una stagione difficile per il Foggia, mentre per il Messina si avvera il rischio di retrocessione in Serie D.

Dettagli della partita:

Risultato: Foggia 1-0 Messina

Gol: 18’ Emmausso (F)

Formazioni:

Foggia (442): Perina; Salines (83’ Camigliano), Parodi, Dutu, Felicioli; Tascone (67’ Mazzocco), Pazienza, Gala (67’ Kiyine), Zunno; Emmausso (82’ Orlando), Sarr.

Messina (433): Krapikas; Garofalo, Gelli, Dumbravanu, Lia (87’ Pedicillo); Petrucci (46’ De Sena), Buchel, Crimi; Chiarella (46’ Dell’Aquila), Luciani (79’ Costantino), Tordini (63’ Vicario).

Arbitro e assistenti:

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese

Assistenti: Francesco Romano di Isernia e Matteo Taverna di Bergamo

Quarto ufficiale: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

VAR: Marco Serra di Torino

AVAR: Antonio Reda di Molfetta

Ammoniti:

Foggia: Mazzocco, Emmausso, Kiyine

Messina: Chiarella, Gelli, Luciani

Note:

Recuperi: 1’/8’

Angoli: 5-4

