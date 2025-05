Foggia. Terribile incidente sulla tangenziale di Foggia: 1 morto, 1 ferito grave (LE IMMAGINI)

Foggia. Tragico incidente a Foggia. Un violento impatto tra due veicoli avvenuto lungo la Strada Statale 673, nota come “Tangenziale di Foggia”, ha causato la morte di una persona e il ferimento grave di un’altra. L’incidente si è verificato al chilometro 16,100, in un tratto urbano particolarmente trafficato.

Secondo quanto riferito da Anas, l’ente gestore della rete stradale, l’episodio ha reso necessaria la chiusura immediata e temporanea della carreggiata in direzione Foggia. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari del 118, le forze dell’ordine e le squadre tecniche dell’Anas per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area interessata.

Dinamica ancora in fase di accertamento

La dinamica del sinistro è attualmente al vaglio degli agenti della Polizia Stradale. Stando alle prime ricostruzioni, i due mezzi – di cui uno probabilmente in fase di sorpasso – si sarebbero scontrati frontalmente o lateralmente in un punto dove la visibilità e le condizioni di guida sembravano non destare particolari criticità. L’impatto è stato violentissimo, tanto da ridurre i veicoli a un groviglio di lamiere.

Uno dei conducenti è deceduto sul colpo, mentre l’altro è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso il Policlinico Riuniti di Foggia, dove è attualmente ricoverato in condizioni critiche.

Disagi alla circolazione e viabilità alternativa

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi della Scientifica e la rimozione dei mezzi coinvolti, la carreggiata è stata completamente interdetta al traffico in direzione del capoluogo dauno. Anas ha attivato immediatamente una deviazione del traffico lungo la viabilità secondaria di servizio, debitamente segnalata in loco.

Pesanti i disagi alla circolazione, soprattutto nelle ore centrali della mattinata. Lunghe code si sono formate sia in entrata che in uscita dalla città, e non sono mancati disguidi per i mezzi pesanti costretti a percorsi alternativi più tortuosi.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI