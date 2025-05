È il giorno dei verdetti nei playout di Serie C: mentre una squadra festeggerà la conquista della Supercoppa, altre conosceranno il dramma della retrocessione in Serie D. Tra le sfide più delicate e cariche di significato, c’è quella tra Foggia e ACR Messina, in programma oggi alle 15:00 allo stadio “Pino Zaccheria”.

Si riparte dallo 0-0 dell’andata, risultato che lascia tutto aperto ma che, in virtù del regolamento, favorisce il Foggia, meglio piazzato nella classifica della regular season. In caso di parità anche oggi dopo i 90 minuti, saranno infatti i rossoneri a mantenere la categoria.

Due club con storie travagliate ma importanti alle spalle: il Foggia, che solo dieci anni fa brillava sotto la guida di Roberto De Zerbi, si trova ora a un passo dal baratro; il Messina, invece, fu escluso dalla Serie C nel 2017 per decisione della FIGC e dovette ripartire dai dilettanti. Stessa sorte toccò ai Satanelli nel 2019, con ripartenza dalla Serie D. Una delle due, salvo clamorosi colpi di scena in sede di iscrizione, sarà di nuovo ai nastri di partenza della quarta serie nella stagione 2025-26.

Il contesto è teso, il rischio retrocessione pesa come un macigno su due piazze storiche che, per blasone e tradizione, ambirebbero ben oltre la salvezza all’ultima giornata.

Questa la classifica finale del Girone C della regular season, utile per comprendere i margini:

Avellino 75, Audace Cerignola 67, Monopoli 57, Crotone 54, Catania 53 (-1), Benevento 52, Potenza 49, Picerno 48, Juventus Next Gen 44, Giugliano 43, Trapani 41, Cavese 41, Team Altamura 37, Sorrento 35, Latina 34, Casertana 32, Foggia 31, ACR Messina 25 (-4)

(Taranto e Turris escluse durante la stagione)

Un pomeriggio ad altissima tensione, in cui si gioca più di una semplice salvezza: si decide il futuro sportivo, economico e identitario di due città intere.

