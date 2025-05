Il mondo della musica francese è in lutto: Werenoi, il rapper più venduto degli ultimi anni in Francia, è morto all’età di 31 anni. La notizia, riportata il 17 maggio da Le Parisien, è stata confermata dal suo produttore tramite un post sul social network X, e successivamente rilanciata dalla sua etichetta discografica. Le cause del decesso non sono al momento note.

Voci sul suo stato di salute avevano iniziato a circolare già dal giorno precedente, quando era stato riferito che fosse in coma. La sua assenza a un’esibizione prevista aveva preoccupato i fan.

Nato come Jérémy Bana Owona in Seine-et-Marne, era cresciuto a Montreuil, nella banlieue parigina (Seine-Saint-Denis), da genitori di origine camerunese. Werenoi era noto per la sua riservatezza: raramente concedeva interviste e manteneva un profilo basso anche sui social, dove pure contava oltre 570.000 follower.

«Preferisco tenere la mia vita privata per me», dichiarava in un raro incontro con la redazione di Le Parisien nel gennaio 2024. «Parlando troppo si rischia di dire cose che non si vogliono. Preferisco il mistero. Racconto già abbastanza di me nei miei testi.»

Il suo pseudonimo, spiegava, non ha alcun significato politico o legato all’identità: «L’ho scelto per il mio account Instagram. “Werenoi” è un modo in cui ci salutiamo tra noi, come dire “Sì, fratello”. Non è un messaggio legato al colore della pelle, per niente comunitario.»

Werenoi si era affermato rapidamente sulla scena musicale francese. Dopo aver fondato la sua etichetta indipendente, PGP Records, nel 2020 durante il periodo del lockdown – un nome ispirato a un sistema di comunicazione criptato, simbolo della sua natura riservata – aveva raggiunto il vertice delle classifiche di vendita.

Il suo album “Carré”, pubblicato nel 2023, era stato il più venduto in Francia quell’anno. L’anno seguente aveva replicato il successo con “Pyramide”, superando artisti di fama internazionale come Indochine, Billie Eilish, Pierre Garnier, Jul e Zaho de Sagazan.

Il suo ultimo disco, “Diamant noir”, uscito nell’aprile 2025, aveva immediatamente raggiunto la vetta della classifica settimanale degli album. Il suo stile diretto e autentico, unito a un forte senso dell’identità artistica, lo aveva reso una figura di riferimento per molti giovani.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, la sua ascesa nel mondo del rap era avvenuta quasi per caso, dopo il diploma di maturità. L’amore per il genere musicale lo aveva accompagnato sin dall’infanzia, ma solo in seguito aveva deciso di farne una carriera.

La morte di Werenoi lascia un vuoto importante nella scena musicale francese, dove era riuscito a imporsi senza cercare l’esposizione mediatica. «Non cerco di essere il primo», aveva detto in una delle sue rare interviste, lasciando parlare la sua musica al posto suo.

Fonte: Le Parisien, articolo del 17 maggio 2025

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/le-rappeur-werenoi-plus-gros-vendeur-de-disques-en-france-est-mort-a-31-ans-17-05-2025