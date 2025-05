Montecompatri, Roma – Una vicenda drammatica e sconvolgente si è consumata a Montecompatri, alle porte di Roma, dove una donna di 29 anni è stata arrestata con l’accusa di aver indotto il parto e di aver abbandonato il neonato, che purtroppo è morto per annegamento.

Secondo le prime indagini, la donna, di origini nigeriane e già madre di due figli, avrebbe partorito il bambino, nato vivo e pesante circa un chilo, nell’abitazione di alcuni amici tra la 25esima e la 26esima settimana di gravidanza.

Dopo il parto, avrebbe gettato il neonato nel water, dove il piccolo è rimasto annegato.

Dai rilievi effettuati, sembra che il bambino sia stato spinto nelle tubature di scarico dell’abitazione e poi ritrovato in un tombino collegato.

Le indagini sono scattate dopo che i medici del pronto soccorso hanno segnalato la presenza di una donna che negava di aver partorito.

La polizia, coordinata dai magistrati di Velletri, ha avviato le ricerche e, dopo alcuni giorni, ha rintracciato la donna in zona Finocchio, alla periferia di Roma.

L’arresto è stato eseguito con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip di Velletri. Ora la donna si trova nel carcere di Rebibbia.

L’esame del DNA sul corpicino del bambino ha confermato l’identità del neonato e ha contribuito a chiarire la dinamica dei fatti.

I due figli più grandi della donna sono stati affidati a parenti, mentre le indagini continuano per fare piena luce su questa triste vicenda.

Una storia che ha suscitato grande scalpore e che mette in evidenza le difficoltà e le emergenze legate a situazioni di gravidanza non desiderata o non gestite adeguatamente.

Le autorità continueranno a lavorare per garantire giustizia e supporto alle persone coinvolte.

Lo riporta rainews.it