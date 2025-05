Ufficiale: Huijsen al Real Madrid per 60 milioni, meno di 5 alla Juventus

ROMA, 17 MAG – Dean Huijsen è un nuovo giocatore del Real Madrid. Il difensore centrale, 20 anni, ex Juventus, è stato acquistato per 60 milioni di euro, cifra corrispondente alla clausola rescissoria.

Huijsen, che possiede la doppia nazionalità olandese e spagnola e veste attualmente la maglia della nazionale iberica, era passato in Premier League al Bournemouth nell’estate 2024 per 15 milioni. In virtù di quell’operazione, alla Juventus – club che ne deteneva i diritti – spetterà solo il 10% della cifra totale meno quanto già incassato: un ammontare inferiore ai 5 milioni di euro.

Come previsto dal regolamento UEFA, il 5% del valore del trasferimento sarà suddiviso tra i club che hanno contribuito alla formazione del giocatore tra i 12 e i 23 anni. In questo caso, si tratta del Málaga e del piccolo club andaluso del San Félix, dove Huijsen ha mosso i primi passi nel calcio giovanile.

Il centrale aveva vestito anche la maglia della Roma in prestito da gennaio a giugno 2024.

