Manfredonia, esplosione nella notte al bancomat della BPM: ingenti danni ma nessun bottino. Indagini in corso

MANFREDONIA – Attimi di paura nella notte a Manfredonia, dove un’esplosione ha squarciato il silenzio intorno alle ore 4. Alcuni malviventi hanno preso di mira il bancomat della filiale della Banca Popolare di Milano (BPM), situata in via Giuseppe Di Vittorio, facendo detonare un ordigno che ha provocato ingenti danni alla struttura dell’istituto di credito.

Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili del gesto avrebbero utilizzato una tecnica esplosiva per far saltare lo sportello ATM, molto probabilmente con l’impiego di gas acetilene o di un altro ordigno rudimentale.

L’esplosione ha causato la distruzione della parte frontale del bancomat e ha danneggiato anche l’ingresso della filiale.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, con una pattuglia della Polizia di Stato giunta sul posto in pochi minuti. L’area è stata rapidamente transennata per consentire gli accertamenti tecnici e garantire la sicurezza della zona.

Dalle notizie acquisite nelle ultime ore, pare che il colpo sia fallito: i malviventi non sono riusciti ad asportare alcuna somma di denaro. Il tentativo di furto, seppur violento e spettacolare, non avrebbe prodotto alcun bottino. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi determinante per le indagini, che mirano ora a comprendere se si sia trattato di un errore tecnico nell’esplosione o di un’azione interrotta da cause esterne.

Le indagini sono attualmente in corso e vengono condotte dalla Polizia di Stato, che starebbe passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca e di altri esercizi commerciali presenti in zona. Le registrazioni potrebbero contenere elementi utili per risalire all’identità dei responsabili.

Stando a quanto trapelato, i responsabili sarebbero stati almeno tre o quattro, tutti con il volto travisato, a bordo di un’Audi nera utilizzata per raggiungere rapidamente il luogo del reato e poi darsi alla fuga. L’auto è stata vista allontanarsi a grande velocità subito dopo l’esplosione. Gli investigatori stanno ora cercando ulteriori testimonianze e dettagli utili per rintracciare il veicolo e i suoi occupanti.

Non è la prima volta che il territorio della Capitanata viene colpito da episodi simili: negli ultimi anni sono stati numerosi i colpi ai danni di sportelli bancomat messi a segno con tecniche esplosive, una modalità che combina violenza e rapidità ma che comporta anche rischi elevati sia per i malviventi che per l’ambiente circostante.

In questo caso, fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha generato forte preoccupazione tra i residenti del quartiere, svegliati nel cuore della notte da un fragoroso boato.