Manfredonia – Si accende il dibattito a seguito del sorteggio degli scrutatori per le prossime elezioni, tenutosi ieri presso il Palazzo della Sorgente a Manfredonia. Alcuni cittadini presenti segnalano presunte incongruenze nella procedura, evidenziando una mancata applicazione del sorteggio integrale per tutti i nominativi, come inizialmente stabilito.

Secondo una testimonianza, durante la selezione pubblica sarebbero stati sorteggiati circa 100 scrutatori, mentre un ulteriore gruppo di 45-50 persone sarebbe stato inserito tramite nomina diretta su richiesta di un consigliere comunale, componente della Commissione Elettorale.

Tale modalità ha suscitato perplessità tra alcuni cittadini presenti, che lamentano una possibile violazione del principio di uguaglianza di accesso e trasparenza, in quanto la scelta avrebbe escluso altri candidati regolarmente iscritti all’albo degli scrutatori, i quali avrebbero potuto essere selezionati tramite sorteggio.

Il consigliere comunale in questione è stato contattato stamani dalla redazione di StatoQuotidiano.it, per una dichiarazione sui fatti.

La replica dell’Amministrazione

Interpellata sulla questione, l’assessore comunale di Manfredonia, con delega agli “Affari generali e Personale”, Sara Delle Rose ha fornito chiarimenti in merito alle modalità adottate, spiegando che «le liste citate hanno provveduto, come norma disciplina, a fare nomine scrutatori sulla base dello status di disoccupazione e studenti, che hanno valutato e certificato nelle loro sedi politiche». Ha aggiunto inoltre che «la restante parte ha provveduto a fare sorteggio integrale casuale».

«La coalizione di maggioranza ha sempre esternato la sua volontà di agire in trasparenza e, coerentemente, è avvenuto», ha concluso l’assessore.

Il quadro normativo

La nomina degli scrutatori è regolata dalla Legge 95/1989, che prevede la possibilità per i componenti della Commissione Elettorale Comunale di procedere sia tramite sorteggio che per nomina diretta, privilegiando determinate categorie sociali, come disoccupati e studenti, in caso di esplicita volontà politica e nel rispetto della trasparenza.