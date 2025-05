A tredici anni dall’omicidio di Domenico Rigante, il giovane tifoso del Pescara ucciso per errore, l’assassino Massimo Ciarelli ha ottenuto la semilibertà ed è tornato a casa. Oggi 42enne, Ciarelli trascorre le sue giornate divise tra il volontariato in un’associazione locale, la vita con la famiglia nel pomeriggio e il rientro serale nel carcere di San Donato, dove sta scontando la pena.

Ciarelli è stato condannato a 17 anni di reclusione per omicidio volontario, ma la sua condotta durante la detenzione ha permesso di ottenere misure alternative alla detenzione completa. A dare la notizia è il quotidiano regionale ‘Il Centro’.

Il fatto e la condanna

La tragedia risale al primo maggio 2012, quando Domenico Rigante, 24 anni, fu ucciso da un colpo di pistola calibro 38 esploso da Massimo Ciarelli. Secondo l’accusa, una spedizione punitiva organizzata da cinque uomini appartenenti alla comunità rom era indirizzata al fratello gemello di Domenico, Antonio Rigante. Domenico sarebbe stato ucciso per errore, scambiato per il gemello in un contesto di tensioni tra un gruppo di ultras e alcuni nomadi, motivi estranei all’ambiente calcistico.

L’omicidio scatenò un forte risentimento nella città di Pescara, con scritte e manifesti contro la comunità rom. Il 6 maggio 2012, circa un migliaio di persone partecipò a una manifestazione di tifosi contro la presenza dei rom in città, contestando anche l’operato dell’allora sindaco Luigi Albore Mascia, ritenuto poco efficace nella gestione della situazione.

In primo grado, il Tribunale di Pescara condannò Massimo Ciarelli a 30 anni di carcere, sentenza confermata in appello all’Aquila. Tuttavia, la Cassazione accolse il ricorso contro l’aggravante della premeditazione, annullando il processo di secondo grado. La Corte d’Appello di Perugia, riformando la sentenza, ridusse la pena a 17 anni complessivi di reclusione.

La Cassazione confermò invece le condanne per gli altri quattro componenti della spedizione punitiva: Luigi Ciarelli (16 anni), e Domenico, Angelo e Antonio Ciarelli (13 anni ciascuno), tutti per omicidio volontario. La famiglia Rigante aveva richiesto un risarcimento complessivo di 3,7 milioni di euro ai responsabili.

Il percorso di rieducazione e la semilibertà

Secondo la sua avvocata, Laura Filippucci, Massimo Ciarelli ha dimostrato in questi anni un ottimo percorso di riabilitazione. “In carcere ha ricevuto la stima di tutti – spiega l’avvocata – mantenendo sempre un atteggiamento rispettoso, svolgendo attività lavorative e partecipando ai corsi formativi”.

Da quattro anni, in considerazione del suo comportamento, a Ciarelli vengono concessi permessi di uscita, culminati quattro mesi fa con l’ottenimento della semilibertà, misura che gli consente di trascorrere le giornate fuori dal carcere per svolgere attività di volontariato e vivere con la famiglia, rientrando la sera nel penitenziario.

Un caso che ha segnato la città

L’omicidio di Domenico Rigante ha lasciato una ferita profonda nella comunità pescarese. La vicenda aveva acceso il dibattito sull’integrazione e la convivenza con la comunità rom, scatenando reazioni di protesta e manifestazioni di piazza. Il ritorno di Ciarelli a una parziale libertà riapre interrogativi sul percorso di giustizia e reinserimento sociale nel caso di crimini così gravi.

