Sinner, Paolini, Errani: perché l’Italia ha già vinto

Fonte: La Gazzetta dello Sport – articolo di Gianni Valenti, Vicedirettore Vicario – 17 maggio 2025

Tre finali su quattro agli Internazionali d’Italia: un risultato straordinario, il migliore di sempre per il tennis italiano. Jannik Sinner, Jasmine Paolini e il doppio olimpico con Sara Errani hanno entusiasmato il pubblico con un torneo ricco di emozioni e successi inaspettati. Se anche Lorenzo Musetti non avesse ceduto in semifinale contro Carlos Alcaraz, staremmo parlando di un dominio totale. Ma anche così, l’Italia può già dirsi vincitrice. Roma ha confermato ancora una volta il ruolo di protagonista assoluta dell’Italia nel panorama tennistico mondiale.

Dopo tre mesi lontano dai campi, Jannik Sinner ha smentito ogni dubbio, tornando in forma straordinaria e raggiungendo la finale a Roma 49 anni dopo Adriano Panatta. Dopo una semifinale complicata contro Tommy Paul, Sinner ha mostrato ancora una volta la sua resilienza, regalando al pubblico un altro scontro epico con il rivale di sempre, Carlos Alcaraz. Sarà la “partita delle partite”, con in palio molto più di un titolo: la supremazia sulla terra rossa e l’inerzia verso il Roland Garros.

Lorenzo Musetti, nonostante la sconfitta, ha dato segnali importanti durante il torneo, soprattutto nella splendida vittoria contro Zverev. La semifinale, però, ha mostrato un lato più fragile del toscano, tornato a vecchi atteggiamenti. Un passo falso, forse, ma nulla che oscuri la sua crescita evidente.

Jasmine Paolini si prepara oggi a giocare la finale contro Coco Gauff, a undici anni dall’ultima finale raggiunta da una tennista italiana, Sara Errani. La sfida con la numero due del mondo sarà durissima, ma Paolini ha già dimostrato di poter sorprendere, e l’occasione è storica: l’ultima vittoria femminile azzurra a Roma risale infatti al 1985, con Raffaella Reggi. Jasmine sarà anche impegnata nella finale di doppio, in coppia proprio con Errani, e le due partono da favorite, pronte a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Insomma, al di là dei risultati finali, l’Italia del tennis ha già trionfato. E il weekend conclusivo degli Internazionali BNL d’Italia potrebbe diventare una festa indimenticabile per lo sport azzurro.