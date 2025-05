Un debutto assoluto che vale doppio: oggi, alle 18.15, l’Atalanta U23 scende per la prima volta nella sua giovane storia sul prato del Gewiss Stadium. Un’occasione storica, che coincide con un crocevia cruciale: la gara d’andata dei quarti di finale dei playoff nazionali di Serie C contro l’Audace Cerignola. La baby Dea si gioca una fetta di Serie B davanti al proprio pubblico, nello stadio della prima squadra, e punta a sfruttare fino in fondo il fattore campo per costruire un vantaggio in vista del ritorno di mercoledì 21 in terra pugliese.

Dall’urna è uscito il Cerignola, seconda classificata del Girone C. Un avversario ostico ma, sulla carta, il più abbordabile tra le quattro teste di serie inserite nel sorteggio: le altre erano Pescara, Ternana e Vicenza. Un sorteggio benevolo, quindi, ma che non lascia spazio a rilassamenti. I foggiani hanno infatti il vantaggio della miglior posizione in classifica nella regular season e, in questo turno, si qualificheranno anche in caso di parità nel doppio confronto. Alla Dea servono due risultati su tre: per andare avanti, dovrà vincere almeno una delle due gare e non perdere il conto complessivo.

Il vantaggio, però, è il campo. Dopo una stagione disputata tra Zingonia e il comunale di Caravaggio, con una media spettatori contenuta intorno al migliaio, oggi l’Atalanta U23 può contare su un Gewiss Stadium carico di entusiasmo e con un colpo d’occhio decisamente superiore. E se è vero che nella sfida di ritorno contro la Torres – giocata davanti a un pubblico più numeroso – i giovani nerazzurri hanno rifilato un sonoro 7-1 ai sardi, allora qualcosa vorrà pur dire.

La squadra di Francesco Modesto arriva a questo appuntamento in un momento di forma scintillante. Fin qui, nei playoff, ha superato tre turni su tre, eliminando Trento (1-0) e AlbinoLeffe (2-1) in gara secca, e travolgendo la Torres con un clamoroso 8-2 complessivo nel doppio confronto. In totale, 13 gol segnati e solo 4 subiti: numeri da grande squadra, che si riflettono anche nella crescita individuale di tanti giovani promettenti.

Su tutti, i due attaccanti di riferimento: Vlahovic e Vavassori. In due hanno realizzato la bellezza di 35 reti stagionali, trascinando la squadra in zona playoff e ora nel cuore della fase decisiva. Vavassori è il terminale più continuo, Vlahovic l’attaccante di peso che sa anche rifinire. Attorno a loro, ruota un impianto solido, ordinato, dove il talento individuale si somma a un’identità tattica ben chiara.

La probabile formazione conferma l’ormai collaudato 3-4-1-2: tra i pali ci sarà Vismara, con Bergonzi, Obric e Navarro a comporre il terzetto difensivo. Sulle fasce spazio a Scheffer e Bernasconi, mentre in mezzo Gyabuaa e Panada garantiranno equilibrio e inserimenti. Alle spalle del tandem offensivo, il giovane Cassa agirà da trequartista, pronto a innescare le punte o a colpire da fuori.

Probabile 11 (3-4-1-2): Vismara; Bergonzi, Obric, Navarro; Scheffer, Gyabuaa, Panada, Bernasconi; Cassa; Vavassori, Vlahovic.

Allenatore: Francesco Modesto.

Il Cerignola, dal canto suo, arriva con la solidità di chi ha fatto un campionato da protagonista nel Girone C. Squadra esperta, fisica, ben guidata, capace di gestire le fasi della gara con intelligenza tattica. Oggi i pugliesi giocheranno con la consapevolezza di poter gestire il doppio confronto, ma dovranno stare attenti a un’Atalanta che in casa, e con il vento dell’entusiasmo alle spalle, può diventare devastante.

Tutto è pronto, quindi, per una serata speciale. Per l’Atalanta U23 sarà un banco di prova importante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche emotivo e ambientale. Giocare nel proprio stadio, davanti ai tifosi della Dea, può rappresentare il trampolino per scrivere una nuova pagina della storia nerazzurra. La Serie B è ancora lontana, ma oggi si può fare un passo enorme.

FONTE QUOTIDIANO SPORTIVO.