Oggi, domenica 18 maggio 2025, l’Audace Cerignola è attesa al Gewiss Stadium di Bergamo per affrontare l’Atalanta nella semifinale dei play-off di Serie C. Tuttavia, la trasferta degli ultras gialloblù non si svolgerà come previsto. Il gruppo Ultras Cerignola 1984 ha infatti deciso di disertare l’incontro in segno di protesta contro l’introduzione delle squadre B nel campionato di Serie C

In un comunicato diffuso sui social, gli Ultras Cerignola 1984 hanno spiegato le ragioni del loro gesto:

“Per questa partita, manifesteremo con coerenza le nostre posizioni, che vogliono essere di esempio ma anche di stimolo a tutta la tifoseria, affinché segua insieme alla curva questo gruppo e questa maglia, che comunque andrà rimarrà sempre patrimonio e orgoglio della nostra città”.

La protesta si inserisce in un contesto più ampio di opposizione all’introduzione delle squadre B nel campionato di Serie C, una misura che gli ultras considerano dannosa per il calcio tradizionale e per le piazze storiche come quella di Cerignola.

La presenza dei tifosi cerignolani al Gewiss Stadium

Nonostante la decisione degli Ultras Cerignola 1984, si prevede comunque la presenza di tifosi gialloblù al Gewiss Stadium. Secondo quanto riportato da media locali, alcuni sostenitori residenti al Nord Italia potrebbero essere presenti nel settore ospiti, sebbene non facciano parte del gruppo ultras organizzato.

La tifoseria dell’Audace Cerignola: storia e tradizione

Il movimento ultras a Cerignola ha radici profonde, risalenti al 1984 con la formazione del C.U.G.G.A. (Commando Ultrà Gioventù Giallo Azzurra). Negli anni successivi, il gruppo ha cambiato denominazione in Ultras Cerignola 1984, mantenendo la stessa struttura ma con l’inserimento di giovani gruppi come la Fazione Ribelle. La tifoseria cerignolana è nota per la sua passione e per l’impegno nel sostenere la squadra in ogni circostanza.

