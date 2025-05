Manfredonia: arrestati dai carabinieri due malfattori per truffa ai danni di un’anziana

Manfredonia. Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Manfredonia hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di due soggetti provenienti dalla Campania, ritenuti responsabili di una truffa ai danni di una persona anziana residente in via di Vittorio.

Secondo le ricostruzioni, i due malviventi si sarebbero appropriati di oggetti di valore appartenenti alla vittima ma il loro piano è stato fermato proprio all’uscita dell’abitazione della vittima, grazie all’attenta vigilanza e alla tempestività degli uomini dell’Arma. L’intervento tempestivo, infatti, ha consentito di interrompere l’azione criminosa, impedendo ulteriori danni economici alla vittima.

Gli arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Foggia, dove resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria per la convalida del fermo e le successive determinazioni in merito alla loro posizione giuridica.

Le persone anziane sono spesso prese di mira da truffatori senza scrupoli. Ecco alcuni consigli per evitare di cadere vittima di raggiri:

– Diffidare da sconosciuti: Non aprire la porta a persone che si presentano come funzionari pubblici, tecnici o addetti a servizi, se non sono stati chiamati personalmente.

– Verificare sempre le informazioni: Se qualcuno si presenta come un parente in difficoltà o chiede denaro per conto di un familiare, contattare direttamente la persona interessata o altri parenti prima di prendere qualsiasi decisione.

– Non fornire dati sensibili: Mai divulgare informazioni personali o bancarie a chi chiama o si presenta alla porta senza un chiaro motivo verificabile.

– Consultare le forze dell’ordine: In caso di dubbi su una richiesta sospetta, rivolgersi immediatamente alle autorità per un riscontro.

– Parlare con familiari e vicini: Condividere con parenti e amici le informazioni sulle truffe più comuni aiuta a creare una rete di protezione e prevenzione.

La prudenza e l’informazione sono le armi migliori per difendersi da queste attività criminali. In caso di situazioni sospette, contattare subito i Carabinieri o il numero di emergenza 112. E ricordate che le forze dell’ordine non vanno in giro per le abitazioni a chiedere denaro o beni preziosi, dunque se qualcuno si presenta sostenendo di essere un ufficiale di polizia o un Carabiniere e chiede soldi o oggetti di valore, è sicuramente un tentativo di truffa.