Una salvezza sofferta, ma carica di significato umano e sportivo, chiude l’avventura di Antonio Gentile sulla panchina del Foggia. Subentrato in un momento critico, tra tensioni e risultati incerti, l’allenatore ha saputo trasformare un gruppo in difficoltà in una squadra compatta, capace di raggiungere l’obiettivo e restare in Serie C.

“Abbiamo subito di tutto”, ha ammesso Gentile al termine dell’ultima gara, parlando con la sincerità di chi ha vissuto settimane complesse. La salvezza, per il tecnico, è molto più di un risultato sportivo: è una risposta alle critiche, una rivincita per chi ha creduto e resistito.

Il successo è stato dedicato a quattro giovani tifosi scomparsi nel tragico incidente di Potenza del 13 ottobre: Samuel, Michele, Gaetano e Samuele. Un gesto che ha reso il traguardo raggiunto ancora più toccante, trasformando la vittoria in un momento di commozione e solidarietà.

Gentile non ha ignorato neanche il contesto sociale che circonda la squadra. “Orgoglioso di essere stato il portavoce di un popolo che affronta anche situazioni difficili fuori dal campo”, ha detto, sottolineando il valore dello sport come rifugio e collante per una comunità che merita riscatto.

Nel suo saluto finale, il tecnico ha annunciato l’addio alla panchina con parole cariche di emozione: “Il rigore decisivo? Indescrivibile. Ringrazio i ragazzi: hanno dato tutto, hanno creduto fino all’ultimo secondo”.

Anche se l’avventura da allenatore si chiude qui, Gentile non taglia il legame con il Foggia: “Sarò sempre vicino a questi colori, come tifoso”. Un commiato sobrio, ma autentico, ricco di passione e riconoscenza verso una piazza che lo ha accolto in uno dei momenti più delicati della stagione.

