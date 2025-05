Prosegue il tour di “Road to Battiti“, il radio live show di Radio Norba che anticipa il “Cornetto Battiti Live”, di cui presto saranno svelate date e novità.

Sabato 24 maggio la carovana della radio del sud approda a Manfredonia, tra via del Porto e piazzale Silvio Ferri, dove ci sarà il grande Gigi D’Alessio. Da dieci giorni è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Rosa e Lacrime” (GGD Edizioni Srl/Sony Music), il nuovo attesissimo brano del cantautore partenope, un brano incalzante, che sta già conquistando il pubblico e le classifiche estive tra ritmo e malinconia che convivono nella canzone, proprio come morbidi petali e pungenti spine in una rosa. Al centro ancora una volta l’amore, una storia che sembra al capolinea ma in cui l’autore crede ancora: quando tutto sembra finire ecco che ci si accorge degli errori commessi, dei gesti che possono ferire, delle parole non dette, delle scuse mai pronunciate, con la speranza che il sentimento possa rinascere: “Ti amavo, ti odiavo, ti amavo, e poi mi innamoravo, ti amavo, ti odiavo. Ci posso ancora credere se accetti rosa e lacrime”. Gigi si prepara inoltre ad un’estate straordinaria con “Gigi Stadi 2025”: dopo un tour europeo tutto sold out, il viaggio on stage parte da Termoli il 29 maggio all’Arena del Mare 42°15° e il 23 giugno, dopo esattamente vent’anni, arriverà a Bari, sul palco dello stadio San Nicola.

Un altro grande nome dunque per Road to Battiti. In ogni tappa il radio live show inizierà alle 18.30, con dj e animatori di Radio Norba che intratterranno il pubblico con musica, giochi, gadget e naturalmente la straordinaria partecipazione di Gigi D’Alessio, che sarà intervistato in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione per la registrazione del videoclip (circa due canzoni) della “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Cornetto Battiti Live”, in onda anche su Canale 5.

Accesso libero fino al raggiungimento delle capienze consentite.