Manfredonia: arrestati dai carabinieri due malfattori per truffa ai danni di un’anziana

MANFREDONIA – Un tentativo di furto ai danni di due anziani coniugi, entrambi ultraottantenni, è stato sventato nel primo pomeriggio di sabato dai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia. L’intervento tempestivo e risolutivo dei militari ha portato all’arresto in flagranza di reato di due malviventi, colti sul fatto mentre cercavano di allontanarsi con la refurtiva.

I familiari delle vittime hanno voluto esprimere pubblicamente il loro più profondo ringraziamento per la professionalità, la competenza e soprattutto l’umanità dimostrate dai militari dell’Arma.

«Desideriamo rivolgere un sentito plauso ai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia – dichiarano i parenti – con particolare riconoscenza nei confronti del Nucleo Operativo, che con grande determinazione e capacità investigativa ha fermato i due individui entrati con l’inganno nell’abitazione dei nostri genitori, approfittando della momentanea assenza di noi familiari e dei sanitari che quotidianamente li assistono».

Secondo quanto riferito, i due malviventi si erano introdotti nell’abitazione dei coniugi con l’ausilio di raggiri, riuscendo a sottrarre oggetti di valore. Tuttavia, grazie all’intervento rapido e coordinato dei Carabinieri, i responsabili sono stati bloccati mentre tentavano di lasciare l’abitazione, consentendo così la restituzione dell’intera refurtiva.

Particolare apprezzamento è stato espresso anche per il comportamento tenuto dagli operatori dopo l’operazione: «Dopo aver assicurato alla giustizia i responsabili, i Carabinieri – proseguono i familiari – hanno saputo gestire con grande sensibilità e umanità lo stato di shock in cui versava nostra madre, spaventata per l’accaduto».

L’episodio, oltre a porre nuovamente l’accento sulla necessità di proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione, è anche testimonianza dell’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza del territorio.

«A tutti i Carabinieri della Compagnia di Manfredonia – concludono i familiari – va la nostra più sincera gratitudine per l’eccezionale lavoro svolto nel contrasto a crimini tanto odiosi quanto pericolosi, in particolare quando colpiscono persone inermi e fragili come i nostri anziani».