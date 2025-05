Foggia. L’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia informa che per lavori di segnaletica stradale è stata disposta l’Istituzione del Divieto di Sosta “Rimozione Forzata” a partire dal giorno 20maggio, sino al termine dei lavori, in tutta l’area adiacente la Stazione Ferroviaria di

Piazzale Vittorio Veneto, nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 17,00.

La Polizia Locale informa, inoltre che questa settimana, sempre a partire da martedì 20 maggio, verranno effettuati i controlli delle soste irregolari in città utilizzando la strumentazione elettronica Street Control.

I controlli previsti sono:

• Martedì 20 maggio dalle ore 8,00 alle 14,00 – zona Viale Manfredi, Corso Garibaldi, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione di Via Arpi.

• Giovedì 22 maggio dalle ore 15,00 alle 21,00 – zona area pedonale che ricade da Via Duomo a Via Arpi, Viale XXIV Maggio, Via della Repubblica, Corso Roma, Corso P. Giannone, Via G. Matteotti e Via Manfredi.

• Venerdì 23 maggio dalle ore 8,00 alle 14,00 – zona Viale Manfredi, Corso Garibaldi, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione di Via Arpi.