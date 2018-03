Federico, Emanuele: “questa è la nostra ‘Manfredonia a scatti'”

Di:

Manfredonia – “QUELLA che vi presentiamo è la nostra amata città, che vogliamo condividere con voi. Passate a trovarci, qui dove il mare luccica“. E’ quanto scrivono Federico Del Vecchio ed Emanuele Murgo, due giovani manfredoniani, realizzatori del sito web ‘Manfredonia a scatti‘.

“MANFREDONIA fu fondata nel XIII secolo da Manfredi di Sicilia, figlio dell’imperatore Federico II. La città sorge in una posizione strategica e apprezzabile, per via della protezione delle montagne vicine e della splendida congruenza al mare.

Location ideale gustare al meglio paesaggi tipici della macchia mediterranea e per assaporare la tradizione pugliesi senza nulla togliere al contesto socioculturale, grazie alla crescente modernità di cui Manfredonia si sta facendo carico. Imperdibile è il Carnevale, per il quale Manfredonia è famosa in tutta Italia, periodo meraviglioso in cui il paese si tinge di divertimento e di risate.

Manfredonia vanta la vicinanza ad importanti contesti storici come l’antica cittadina di Siponto e le diverse abbazie secolari in essa presenti (Santa Maria Maggiore, San Leonardo). Quella che vi presentiamo, è la nostra amata città, che vogliamo condividere con voi. Passate a trovarci, qui dove il mare luccica”.

