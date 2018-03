LOCANDINA

Di:



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MANFREDONIA

In Collaborazione con la CROCE ROSSA ITALIANA DI AVEZZANO (AQ) ORGANIZZANO: RACCOLTA BENI DI PRIMA NECESSITA’ (PASTA, LATTE, FARINA, SCATOLAME E PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE) E PRODOTTI DI IGIENE PERSONALE. IL CENTRO DI RACCOLTA E’ STATO ISTITUITO PRESSO L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI MANFREDONIA

IN VIA DELLA CROCE 1/M TUTTI I GIORNI:

MATTINA DALLE 8.30 – 12.00

POMERIGGIO 15.30 – 19.30 I VOLONTARI PARTIRANNO PER LA CONSEGNA DEI BENI RACCOLTI VENERDI 27 GENNAIO 2017 ANC Manfredonia, raccolta beni di prima necessità ultima modifica: da

