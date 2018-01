Di:

Trani, 21 gennaio 2018. Parcheggiano un’auto al centro di una via e dormono tranquillamente all’interno della stessa. All’arrivo delle forze dell’ordine vengono ripresi per poi tornare a casa “accompagnati da alcuni amici”. “Protagonisti” dei fatti due 30enni di Manfredonia.

I fatti sono avvenuti stamani, alle ore 5, in via Mario Pagano a Trani, come rende noto il sito web “traniviva“.

“Una pattuglia della guardia di finanza, durante un’operazione di controllo del territorio, si è imbattuta in un’automobile parcheggiata esattamente al centro di via Mario Pagano. Dopo essersi avvicinati hanno notato che i due ragazzi a bordo, entrambi 30enni di Manfredonia, dormivano indisturbati, probabilmente in stato di ebbrezza. Le forze dell’ordine hanno richiesto l’intervento degli operatori del 118. I ragazzi sono stati ripresi dalle forze dell’ordine e sono tornati a casa poco dopo accompagnati, però, da alcuni amici“.