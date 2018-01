Il Napoli passa a Bergamo e vola

Di:

Roma. Quinta vittoria consecutiva in Serie A TIM per il Napoli che sale a 54 punti in classifica e resterà primo a prescindere dal risultato della Juventus domani sera contro il Genoa. A Bergamo, dopo un primo tempo di grande equilibrio e intensità, ma senza occasioni da gol per entrambe le squadre, il match si sblocca al 65′, quando Mertens ritrova la via del gol dopo quasi tre mesi di astinenza.

Il belga, ben lanciato da Callejon, si presenta da solo davanti al portiere e lo supera con un preciso destro al volo. Poco prima lo stesso Mertens era stato anticipato sulla linea di porta da un intervento in acrobazia di Masiello. Nel finale gli ospiti, salvati poco prima da un bell’intervento di Reina su Cristante, sfiorano il raddoppio con Hamsik.

fonte http://www.legaseriea.it