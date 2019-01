Di:

Stéme d’jind’a nu pajese tanda bbèlle,

addu llucene lli fenèste e lli stèlle,

pajese bbjanghe e bbèlle a ripe de mére,

allèrje allèrje ca lli fèste prepére.

Llu Garghéne chjude e llu golfe ll’abbrazze,

ll’addore d’i sicce da sèmbe ll’arrazze.

Nu pajese ce d’i uéje ce ne scorde,

e sèmbe a lla spasse, p’u strusce nd’a chjazze,

nu pajese ca de llu travagghje ji sorde.

sènza prejore ca llu pertone u nzèrre

Llu mègghje règne de lli demonje ndèrre,

sèmbe lènda lènde, né méje de frètte,

nu pajese apposte a juché u trèssètte,

poste pe putì fé lli mègghje vacanze,

ce tene a llu respètte e vole a crejanze.

Nu pajese c’ò pèrse chése e palazze

e chi llu cumanne ò lasséte lla mazze.

Sènza lli cure e sènza ninde ce pasce,

ji proprje vere c’a qquà ciucce ce nasce.

Pascalonia

Asini si nasce

Stiamo in un paese tanto bello/ dove luccicano finestre e stelle./un paese bianco e bello a riva di mare,/allegro allegro che le feste prepara,/il Gargano lo chiude ed il golfo l’abbraccia,/ l’odore delle seppie da sempre lo circonda./Un paese che dei guai se ne scorda,/sempre a spasso, con lo struscio in piazza,/un paese che del lavoro è sorda,/ senza un priore che il portone rinserra./ Il miglior regno dei demoni sulla terra,/ sempre lentamente, mai di fretta,/un paese apposta per giocare al tressette,/ posto (luogo) per poter fare le migliori vacanze,/ che ha il rispetto e vuole la creanza./ Un paese che ha perduto casa e palazzo,/ e chi lo comanda ha perso la mazza (scettro),/ Senza le cure e senza niente si pasce,/ è prorpio vero, qui ciuchi si nasce.